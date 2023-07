Eventi: Roberti, orgoglio organizzatori Cliff Diving siano giovani Ts

L'assessore ha visionato la spettacolare piattaforma dei tuffi Trieste, 15 lug - "Un evento di successo, visto il numero di persone che già stamattina alle prove si sono assiepate sulle rive per assistere allo spettacolo dei tuffi, ed è in particolare motivo d'orgoglio che gli organizzatori della manifestazione siano due giovani triestini che con coraggio e passione hanno lavorato per conseguire questo risultato". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in visita alla piattaforma dalla quale si lanciano da grandi altezze i tuffatori che prendono parte alla prima edizione dell'evento 'Cliff Diving Trieste', che vede la partecipazione di atleti del circuito Red Bull. Accompagnato dagli organizzatori Gabriele Auber e Nicolas Farfoglia l'assessore è salito sulla struttura assistendo ad alcuni tuffi di prova, prima delle competizione che si terrà nel pomeriggio. Come ha detto l'esponente della Giunta regionale, questo evento si colloca in una cornice perfetta per Trieste, con il grande afflusso di turisti alimentato anche dalle navi da crociera e i concerti internazionali come quello dei Maneskin in programma per domani. "Grazie quindi a questi ragazzi per aver contribuito a rendere la città ancora più vivace e attrattiva, con uno spettacolo che auspico in futuro possa crescere e - ha concluso - diventare un appuntamento fisso dell'estate triestina". ARC/GG