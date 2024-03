Eventi: Roberti, plauso ad Amar Fvg per sigillo trecentesco Trieste

Trieste, 19 mar - "Favorire lo sviluppo della ricerca nel nostro territorio è tra i punti fermi dell'Amministrazione regionale, come dimostrato anche dagli accordi recentemente siglati con importanti aziende farmaceutiche per il loro insediamento in regione. Porto il ringraziamento del governatore Fedriga, dell'assessore alla Salute Riccardi e della Giunta ad Amar Fvg, per l'attività che svolge da 20 anni a sostegno della ricerca per la pneumologia, e al Comune di Trieste per aver voluto riconoscere i meriti e l'impegno di questa associazione con la consegna del sigillo trecentesco". Lo ha detto oggi l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha rappresentato l'Esecutivo regionale al conferimento del sigillo trecentesco da parte del Comune di Trieste all'Associazione per le malattie respiratorie (Amar Fvg). L'esponente della Giunta ha preso parte all'evento svoltosi nel salotto azzurro del Municipio in piazza Unità d'Italia assieme al vicesindaco di Trieste Serena Tonel, al presidente di Amar Fvg Stefano Decolle e al direttore della Struttura complessiva pneumoloigia all'Ospedale di Cattinara Marco Confalonieri. Fondata nel 2003 da un gruppo di pazienti, medici e volontari, sin dalla sua nascita Amar Fvg si impegna a sostenere la ricerca per la pneumologia con numerose attività, dall'ascolto delle persone ammalate all'acquisto di attrezzature mediche, all'erogazione di borse di studio e di ricerca, all'organizzazione di manifestazioni educazionali di prevenzione e molto altro. Il conferimento del sigillo trecentesco ricorre a 20 anni dall'insediamento della Struttura di pneumologia all'Ospedale di Cattinara, inaugurato a sua volta 40 anni fa come ospedale tecnologico e che anche durante il Covid ha mostrato la sua importanza nel prendersi cura della salute dei cittadini più bisognosi di cure. Previsto per l'occasione anche un incontro dal titolo "Si cura meglio dove si fa ricerca", in programma oggi alle 18 a Palazzo Gopcevich per condividere riflessioni e testimonianze sulla Trieste scientifica e sanitaria. ARC/PAU/ma