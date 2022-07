Eventi: Roberti, Play Together Athletics occasione valorizzazione Fvg

Trieste, 20 lug - "La Regione ha voluto sostenere con convinzione Play Together Athletics, la manifestazione internazionale di atletica leggera che rappresenta un'importante occasione di promozione e valorizzazione di Trieste e dell'intero territorio del Friuli Venezia Giulia".



Lo afferma l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine della presentazione di Play Together Athletics, la competizione di atletica leggera tra le rappresentative maschili e femminili di Slovenia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia in programma allo stadio Grezar di Trieste sabato 23 e domenica 24 luglio.



La manifestazione, organizzata dal Comitato regionale Fidal e dal Comune di Trieste in collaborazione con il Cus Trieste e il Coni Fvg, gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



"Questo evento, che ha il pregio di rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione nell'ambito dell'Alpe Adria, è un momento di gioioso confronto in particolare per i giovani. Ogni rappresentativa - spiega Roberti - schiererà infatti due atleti in gara, uno appartenente alla categoria U20 e uno a quella U23. Una grande opportunità per queste ragazze e per questi ragazzi per confrontarsi e per prepararsi a nuove affascinanti sfide".



"L'augurio - conclude l'assessore - è che i giovani in gara, gli staff e gli appassionati che arriveranno a Trieste per questo evento internazionale approfittino dell'occasione per conoscere meglio e apprezzare le straordinarie bellezze del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/gg