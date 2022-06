Eventi: Roberti, premio a Condò sempre orgoglioso di Trieste

Conferito il riconoscimento al giornalista durante presentazione Campionissimi 2022 Trieste, 24 giu - "E' un onore per l'Amministrazione regionale ospitare la premiazione di un giornalista triestino affermatosi a livello nazionale e sempre orgoglioso di portare il nome della città nel corso della sua brillante carriera". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della cerimonia di premiazione del giornalista sportivo Paolo Condò (Piccolo, Gazzetta dello Sport, Sky e Repubblica tra le tappe del suo percorso professionale) durante la presentazione del camp giovanile Campionissimi che si terrà dal 4 luglio al 5 agosto nel comprensorio sportivo di San Giovanni a Trieste. Come ha sottolineato l'assessore, dopo aver ringraziato gli organizzatori per la loro attività di formazione calcistica rivolta ai giovanissimi, una delle qualità di Condò, oltre al valore professionale, è stata quella di essere rimasto legato alle sue radici, anche calcistiche, manifestando il suo attaccamento alla Triestina. Proprio in merito alle recenti vicissitudini della società alabardata, Roberti ha rimarcato come il fatto di esser riusciti in un lasso breve di tempo a trovare una proprietà che subentrasse al prematuramente scomparso patròn Biasin è una testimonianza di come la piazza di Trieste - anche in virtù del rilancio economico che ha avuto la città - sia diventata più appetibile per gli investitori di molti settori. Infine, a seguito di una riflessione fatta da Condò sulle ragioni dell'assenza ultra decennale della Triestina dalla serie A, l'assessore si è augurato che, come il Porto vecchio sta rivedendo la luce con le prime opere di urbanizzazione dopo tanti anni di stasi, così anche la squadra alabardata riesca a trovare la strada per riportare la città sul palcoscenico della massima serie da cui manca da troppo tempo. ARC/GG/al