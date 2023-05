Eventi: Roberti, Regione sempre vicina a forze dell'ordine

Ricordato oggi l'agente Raiola, ucciso nel 1999 a Milano Trieste, 24 mag - "È un bene trovarsi in questa occasione, a ventiquattro anni dalla scomparsa di un servitore dello stato come Vincenzo Raiola, perché la presenza della Regione fa capire alla cittadinanza quanto le istituzioni siano sempre vicine alle forze dell'ordine per l'importante servizio che svolgono ogni giorno a favore della comunità". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine della funzione religiosa dedicata alla memoria di Vincenzo Raiola, l'agente di Polizia rimasto ucciso nel 1999 a Milano nel tentativo di sventare una rapina. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, la presenza della Regione ha un significato di partecipazione e di riconoscenza, oltre che nei confronti della famiglia dell'agente Raiola, anche verso quegli esponenti delle forze dell'ordine che, prestando servizio, hanno sacrificato la vita compiendo il loro dovere "a tutela della comunità e della convivenza civile". ARC/GG/pph