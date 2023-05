Eventi: Roberti, romanzo Russinova testimonia orrore guerra

Trieste, 12 mag - "La penna di Isabel Russinova racconta e denuncia le sofferenze inimmaginabili che le donne hanno subito durante il conflitto jugoslavo. Purtroppo la guerra resta a tutt'oggi un tema di stretta attualità, in particolare con i combattimenti in corso in Ucraina (proprio oggi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha dichiarato come il mondo si stia avvicinando sempre più a un terzo conflitto mondiale), e lascia cicatrici indelebili nell'animo di chi l'ha vissuta. È importante testimoniare le violenze e i soprusi della guerra e condividerle con il pubblico anche attraverso la letteratura". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti si è espresso a margine della presentazione del libro "Non svegliate Baba Roga", scritto dall'attrice e conduttrice Isabel Russinova. L'incontro si è svolto oggi a Trieste presso la Casa della musica ed è stato moderato dalla giornalista e scrittrice Rosanna Turcinovich, alla presenza tra gli altri anche del vicesindaco di Trieste Serena Tonel. Il titolo del romanzo deriva dal nome di una creatura leggendaria mitologica slava che, secondo la tradizione, si diverte a suscitare i sentimenti peggiori tra gli esseri umani. "Non svegliate Baba Roga" racconta le storie di due donne (Mila e Anna) vissute nel periodo della guerra nell'ex Jugoslavia, dove le atroci torture perpetrate dagli uomini su altri uomini hanno scritto pagine infami della nostra storia. Una delle due protagoniste si trasferisce in Italia, l'altra rimane nel territorio che poi sarebbe diventato la Croazia: ciò che le accomuna, secondo l'autrice, è l'essere figlie della stessa terra, ma anche di un dolore che continua a far soffrire. Isabel Russinova è nata a Sofia nel 1958 ma è cresciuta a Trieste dove vivevano i nonni paterni. Dopo l'esperienza come modella e dopo aver raggiunto la popolarità negli anni '80 in campo televisivo e cinematografico è oggi operatrice culturale, drammaturga, scrittrice e produttrice di cinema e teatro. È promotrice della cultura slava nel mondo, testimonial ufficiale di Amnesty International e sostiene da sempre le campagne in difesa dei diritti umani. ARC/PAU/ma