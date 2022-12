Eventi: Roberti, S.Nicolò in moto è diventato parte tradizione Ts

Trieste, 3 dic - "E'un evento che è entrato di diritto nella tradizione cittadina e che per prima cosa rappresenta la festa dei bambini, in particolare di quelli che devono affrontare le difficoltà che alle volte la vita mette davanti anche a chi è in giovanissima età". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nel corso della 26esima edizione della manifestazione benefica 'San Nicolò si mette in moto', organizzata dal circolo della Polizia locale di Trieste Roberto Tommasi. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, dopo aver sottolineato la vasta partecipazione all'iniziativa della cittadinanza: "bisogna rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta degli oltre 25mila e 500 euro che sono stati destinati non solo all'acquisto di giocattoli, ma anche di generi di prima necessità, elettrodomestici e indumenti a favore di realtà che ospitano minori in difficoltà, siano esse di salute o economiche o sociali". "Un altro merito della manifestazione - ha aggiunto l'assessore - è quello di avvicinare il Corpo della polizia municipale alla cittadinanza, ricordando come dietro a una divisa ci siano dei professionisti competenti e preparati impegnati - ha concluso - e difesa della sicurezza della comunità". All'evento hanno partecipato anche, tra gli altri, il prefetto di Trieste Annunziato Vardé e il questore Pietro Ostuni. ARC/GG