Eventi: Roberti-Scoccimarro, Triestina dell'83 valori indimenticati

I due assessori presenti all'incontro con gli ex alabardati che vinsero quello storico campionato

Trieste, 22 feb - "Colpisce vedere come a distanza di quarant'anni sia ancora così forte il ricordo e l'affetto nei confronti dei protagonisti di quella stagione della Triestina sportivamente straordinaria, che ha lasciato un segno profondo in generazioni di tifosi". Questo il pensiero degli assessori regionali Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) presenti all'evento dedicato all'incontro pubblico con tre 'reduci' della formazione della Triestina della promozione in serie B del 1983 realizzato nell'ambito della mostra 'Gli eroi di Stefano Furlan', allestita negli spazi del Magazzino 26 in Porto vecchio. Come ha detto l'assessore Roberti, questi giocatori rappresentano dei valori sempre meno frequenti nel calcio di oggi, come l'attaccamento alla maglia e la passione per una città che ancora oggi dimostra di non aver dimenticato i rossoalabardati di quelle annate. Da parte sua l'assessore Scoccimarro ha ricordato, da tifoso che generazionalmente ha vissuto quel campionato, "quando lo stadio Grezar si riempiva di pubblico e la squadra era riuscita a contaminare l'intera città in una grande ed indimenticata onda di entusiasmo. Un'esperienza che, pur nelle difficoltà del momento attuale, ci auguriamo di rivivere". ARC/GG/ma