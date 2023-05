Eventi:Roberti, seminario Mib Ts focus su attuale contesto finanziario

Trieste, 25 mag - "L'odierna situazione congiunturale in Europa è senza dubbio caratterizzata da numerosi fattori che destano timori nel mondo delle imprese e degli operatori economici e finanziari. In un contesto dove tra i termini all'ordine del giorno troviamo guerra, inflazione e carenza di materie è necessaria una conoscenza approfondita di questi fenomeni per fronteggiare con metodo ed efficacia le difficoltà che la storia attuale ci pone dinnanzi. Trovo pertanto di grande utilità le iniziative che il Mib di Trieste continua a proporre per aumentare la consapevolezza pubblica e stimolare al confronto e al dibattito". È l'analisi dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha partecipato ieri a Trieste, nella sede di Mib School of management, al seminario "La situazione economico-finanziaria europea tra inflazione, rischi di instabilità finanziaria e timori di recessione". Scopo dell'iniziativa l'analisi e il dialogo sulle preoccupazioni che l'attuale contesto economico e finanziario suscita nel mondo delle imprese e degli operatori del settore. Nell'occasione il relatore dell'incontro, il professor Franco Bruni, docente emerito di Economia dei mercati monetari all'Università Bocconi di Milano e vicepresidente dell'Istituto di studi per la Politica internazionale di Milano, ha presentato i contenuti del suo ultimo libro intitolato "Oltre le colonne d'Ercole. Ripensare le regole della politica monetaria". "Il professor Bruni - ha commentato Roberti - ha impreziosito la portata dell'evento con un'analisi lucida sulle potenziali conseguenze di un approccio imprudente di fronte al periodo di difficoltà che stiamo attraversando dal punto di vista finanziario". Hanno partecipato al dibattito anche il direttore centrale della sede di Trieste della Banca d'Italia Marco Martella e il direttore scientifico di Mib Trieste Andrea Tracogna. ARC/PAU/ma