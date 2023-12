Eventi: Roberti, Sgt con i suoi 160 anni incarna anima di Trieste

Trieste, 1 dic - "La Società Ginnastica Triestina incarna l'anima della città ed è giusto che il Comune le abbia assegnato la Civica Benemerenza: generazioni e generazioni si sono formate allo sport, alla salute e alla vita grazie a questo glorioso sodalizio che ha saputo sempre interpretare la sua attività in senso genuinamente politico, legando cioè la preparazione fisica e l'agonismo al senso della comunità e della storia". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della cerimonia che si è tenuta nel Consiglio comunale di Trieste nel corso della quale il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato al presidente della Sgt Massimo Varrecchia il prezioso riconoscimento, ricordando che viene celebrata così la seconda società sportiva più antica d'Italia. "L'album di 160 anni - ha rilevato Roberti - è ricco di successi sportivi e vanta un palmares da museo, ma non c'è libro che possa racchiudere le infinite vicende umane memorabili e gli innumerevoli ricordi personali legati alla Ginnastica Triestina, che in ciascuna famiglia si trasmettono da padri in figli e da nonni a nipoti. L'alabarda bianca nello scudo rosso in campo azzurro è, così, in tutto e per tutto per noi una 'santa vittrice bandiera' che oggi salutiamo con grande emozione". ARC/PPH/al