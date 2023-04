Eventi Roberti, SportIn conferma inclusione tra valori dello sport

Trieste, 29 apr - "Lo sport è un elemento catalizzante di grandi valori positivi e oggi abbiamo l'ennesima dimostrazione di come tra essi rientri anche l'inclusione. Oggi Trieste ospita una manifestazione importante e capace di regalare emozioni forti e dimostrare il valore di tutti gli atleti che vi partecipano. A nome della Regione voglio quindi ringraziare tutti i partecipanti a questa prima edizione di SportIn e gli organizzatori e assicurare che l'Amministrazione regionale continuerà a sostenere con convinzione questo tipo di iniziative". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo questo pomeriggio a Trieste alla manifestazione "SportIN - Uniti dallo Sport", l'iniziativa sportiva divulgativa pensata per raccontare la resilienza in campo vissuta dagli atleti diversamente abili, organizzata da Lions Club e Panathlon Club, alla quale hanno presenziato, tra gli altri, il vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, e l'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli. Roberti ha quindi evidenziato come "lo sport abbia la capacità di abbattere tutte le barriere, generando una grande meraviglia tra il pubblico. L'auspicio è che gli eventi e le competizioni riservate alle persone con disabilità abbiano sempre più visibilità e riescano a conquistare il giusto spazio mediatico". ARC/MA/gg