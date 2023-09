Eventi: Roberti, Stagione 23-24 Rossetti Ts accompagna crescita città

L'assessore è intervenuto alla presentazione de "La Coscienza di Zeno" a Trieste Trieste, 21 set - "La presentazione della "Coscienza di Zeno" al Rossetti, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, rilancia una stagione che oltre a esordire con il capolavoro di Svevo, diretto da Paolo Valerio, dimostra anche quest'anno di saper accompagnare con maestria e sensibilità la crescita economica che sta vivendo Trieste con una divulgazione culturale che porta lustro e prestigio al nostro territorio". È quanto dichiarato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione, a cent'anni dalla pubblicazione, della nuova produzione de "La Coscienza di Zeno" di Italo Svevo con Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio, che apre la stagione 2023-24 del Teatro Rossetti di Trieste. Roberti ha evidenziato che "non a caso, i numeri del Rossetti, in termini di pubblico, lo collocano in prima posizione nazionale ed è motivo di vanto in Italia come all'estero. Da anni il Rossetti dimostra di saper intercettare esigenze e gusti di un pubblico sempre più vasto con una proposta che accontenta i residenti, come i turisti, gli studenti e i più adulti. In questo senso, sposa l'interesse dell'Amministrazione regionale, da sempre vicina alla vocazione e al grande lavoro che c'è dietro le quinte e anche quest'anno desterà stupore ed emozioni da non perdere". ARC/COM/ma/