Eventi: Roberti, targa a Marcuzzi ricorda valore umano della persona

L'assessore ha partecipato alla cerimonia che ha dato il nome dell'ex preparatore atletico della Triestina, scomparso due anni fa, alla palestra dello stadio Rocco Trieste, 20 nov - "Una targa che ricorda un uomo di sport il quale, oltre che per capacità e competenza, ha saputo farsi apprezzare per le sue qualità personali, quelle di un professionista preparato e sempre pronto ad aiutare i calciatori e tutto l'ambiente non solo dal lato tecnico, ma anche da quello umano". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della cerimonia per la scopertura di una targa commemorativa e l'intitolazione della palestra dello stadio Nereo Rocco all'ex preparatore atletico della Triestina William 'Billy' Marcuzzi, scomparso due anni fa all'età di 63 anni. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, presente all'evento assieme alle altre autorità tra cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, "una società sportiva è composta da tante persone che nel corso delle stagioni agonistiche vanno e vengono, ma sono poche quelle che riescono a lasciare un segno, un ricordo partecipato che capace di coinvolgere tante persone, come testimoniano i numerosi amici di Marcuzzi, dell'ambiente calcistico e non solo, presenti oggi a questa cerimonia". Infine, l'assessore ha rivolto un plauso al Comune per la realizzazione della targa che va a dare il nome a uno spazio, come la palestra dello stadio, dove Marcuzzi ha dimostrato il suo valore di professionista e soprattutto di uomo. ARC/GG/ma