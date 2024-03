Eventi: Roberti, Teranum fa conoscere eccellenze nostro territorio

Trieste, 28 mar - "Teranum è una manifestazione che supera i confini del Carso e si inserisce alla perfezione nelle iniziative di promozione del nostro territorio. Come ben fotografato dalla nuova campagna pubblicitaria che da pochissimo ha iniziato a girare sui principali canali televisivi nazionali, il Friuli Venezia Giulia sa offrire di tutto e di più. Possiamo vantare infatti una straordinaria varietà di ambienti, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche che difficilmente si possono trovare in altre regioni italiane". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti portando i saluti del governatore Fedriga e dell'Amministrazione regionale al convegno di apertura della diciassettesima edizione di "Teranum e i vini rossi del Carso". L'intera manifestazione, organizzata dall'Associazione dei viticoltori del Carso-Kras, che da anni opera per preservare i vitigni autoctoni e promuovere i vini rossi del nostro territorio, gode del sostegno della Regione e di PromoturismoFVG. "Dopo la pandemia - ha ricordato Roberti - la nostra regione ha registrato una forte ripresa sia da un punto di vista economico che turistico. Dobbiamo pertanto intensificare la nostra attività per offrire qualcosa di nuovo e innovativo ai tantissimi visitatori del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo raccogliere la sfida di valorizzare le numerose e spesso piccole eccellenze del nostro territorio che, soprattutto per i turisti, sono tutte da scoprire". "Oltre a cercare di accrescere il numero delle persone che scoprono la nostra regione, la scommessa da vincere - ha sostenuto l'assessore in conclusione - è proprio quella di far scoprire a un pubblico sempre più vasto gusti e prodotti ancora poco conosciuti". Al centro del convegno le caratteristiche dei migliori vini rossi autoctoni locali, in particolare i terrani e i refoschi dal carattere deciso e dalla personalità unica, espressione del terroir carsico, e le iniziative per valorizzare al meglio questi prodotti. ARC/TOF/ma