Eventi: Roberti, testimonianza di pace di Tomizza sempre attuale

L'assessore alla cerimonia del premio dedicato alla memoria dello scrittore istriano Trieste, 12 giu - "Credo che il messaggio portato avanti in questi anni dal Premio Tomizza sia estremamente attuale, perché se da un lato nelle nostre terre sono state superate le divisioni del Novecento dall'altro sullo scenario internazionale, ai confini dell'Europa, purtroppo la pace rimane un obiettivo importante ancora da conseguire. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione del conferimento da parte del Lions Club Trieste Europa del Premio Fulvio Tomizza 2023 allo scrittore di origine fiumana Diego Zandel. Il riconoscimento viene attribuito annualmente a una personalità che si sia distinta nell'affermazione degli ideali di pacifica convivenza. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, la stessa vita di Tomizza è una testimonianza importante della storia del confine orientale, in cui le sofferenze e i drammi della guerra e delle dittature hanno lasciato spazio al dialogo e alla riappacificazione, grazie anche alla politica che negli anni ha saputo costruire il futuro riconoscendo gli errori del passato. ARC/GG/ma