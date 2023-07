Eventi: Roberti, Torneo tennis Città Ts contribuisce a visibilità Fvg

Trieste, 12 lug - "Il 'Torneo Città di Trieste' valido per l'ATP Challenger Tour è una manifestazione che è tanto cresciuta in poco tempo e si inserisce in quadro di eventi, tra cui il concerto dei Maneskin, dal quale nel fine settimana Trieste e il Friuli Venezia Giulia riceveranno una visibilità enorme". Così si è espresso l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla presentazione nel salotto Azzurro del Comune di Trieste della competizione tennistica, giunta alla sua quarta edizione e considerata la più importante dell'anno a livello regionale. Alla conferenza stampa ha fatto gli onori di casa il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. "Considerando anche rilievo che il tennis sta acquisendo nel panorama sportivo nazionale - ha osservato Roberti - il Torneo apporta un bel contributo e invia un'ulteriore cartolina degna di cornice da un territorio sempre più appetibile grazie al lavoro di squadra delle istituzioni e di coloro che investono, in questo caso nello sport, con il prezioso apporto di appassionati e volontari". Il Torneo, sostenuto dalla Regione, si disputerà dal 16 al 23 luglio sui campi del Tennis Club Triestino di Padriciano e avrà come numero uno del tabellone l'ungherese Fabian Marozsan, che si fregia di aver battuto lo spagnolo Alcaraz, leader mondiale di questa disciplina sportiva. Per la manifestazione tennistica, che vanta un montepremi di 118mila euro, sono attese 5mila presenze. ARC/PPH/al