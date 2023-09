Eventi: Roberti, Trieste Atletica diffonde lo sport come stile di vita

Trieste, 4 set - "Trieste Atletica con i suoi mille tesserati rappresenta una forza che esprime la dedizione allo sport interpretato non solo e non tanto come ambizione a risultati di vetta, ma come piacere, come stile di vita, come allenamento a mettersi alla prova nelle piccole sfide della vita quotidiana". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti si è complimentato con l'associazione sportiva triestina che oggi ha presentato la sua nuova stagione e la sua attività in un incontro allo stabilimento balneare Ausonia. Frutto della fusione tra Marathon Trieste, Amici del Tram de Opcina e Atletica Trieste, il sodalizio dilettantistico sviluppa attività di corsa, lanci, salti e nordic walking coinvolgendo atleti dai quattro anni in su. "Portate in giro per il mondo i nostri colori ma soprattutto - ha riconosciuto Roberti rivolto ai dirigenti e ai tecnici di Trieste Atletica - promuovete manifestazioni collaudate che contribuiscono al benessere nella nostra comunità". Trieste Spring Run, Trieste 21k, Mujalonga sul mar, Carsolina Cross, Ts Young, Minimuja, Nordic Walking Experience Trieste sono eventi che calamitano la partecipazione di migliaia di atleti, sia professionisti sia amatori, cui si aggiungono attività inclusive mirate destinate a persone con disabilità e a detenuti. Alla presentazione degli istruttori e del programma dei corsi, a cura del segretario di Trieste Atletica Omar Fanciullo, sono intervenute numerose autorità tra cui il vicesindaco Serena Tonel e il delegato provinciale del Coni Ernesto Mari. ARC/PPH/ma