Eventi: Roberti, Trieste Next aiuta politica ad assumere scelte giuste

L'assessore alla presentazione della 12esima edizione del Festival della ricerca scientifica Trieste, 13 set - "Un evento diventato strategico per la Regione, in quanto, tra gli altri meriti, contribuisce a fornire alla politica quegli strumenti conoscitivi adeguati per assumere le decisioni migliori in un momento storico in cui i cambiamenti climatici in atto devono essere affrontati ascoltando le fonti accademiche e gli esperti competenti in materia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione della 12esima edizione di 'Trieste Next. Festival della ricerca scientifica' che si terrà dal 22 al 24 settembre nel capoluogo regionale. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, soprattutto negli ultimi due anni in Friuli Venezia Giulia "abbiamo provato le conseguenze delle mutazioni in atto: siccità, incendi ed eventi atmosferici estremi. Tutte situazioni che hanno causato danni alle persone, ai loro beni e agli impianti produttivi della regione. Per questo è importante supportare una manifestazione come questa che ha anche l'obiettivo di divulgare e rendere tutti consapevoli di ciò che la scienza ha scoperto". "E che ci sia bisogno - ha aggiunto l'assessore - di avvicinare sempre più le persone a questi temi, ne è stata la riprova il test di allerta fatto ieri dalla Protezione civile, riguardo al quale non tutti hanno compreso l'importanza di poter disporre di un servizio capace di segnalare attraverso il telefono mobile un'emergenza dovuta anche a cause naturali". Infine l'assessore ha sottolineato la continuità che ha delineato Trieste Next per quel che riguarda il sostegno dato dagli enti locali, a prescindere dalle colorazioni politiche. "Alla stregua - ha concluso - di quanto accaduto con il Porto di Trieste, dove a prescindere dalle maggioranze tutte le istituzioni hanno saputo riconoscere e supportare una gestione improntata alla crescita e allo sviluppo". ARC/GG/pph