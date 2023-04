Eventi: Roberti, Trieste Spring Run è iniziativa dai valori importanti

Trieste, 27 apr - "La Trieste Spring Run è una manifestazione che l'Amministrazione regionale ritiene importante per l'insieme di valori che la caratterizzano: la competizione di livello internazionale, la corsa per le famiglie, il coinvolgimento delle scuole e dei giovanissimi e l'iniziativa di solidarietà per il Burlo sono tutti ingredienti che garantiscono una grande visibilità e un rilevante ritorno di carattere turistico a Trieste e all'intero Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti durante la conferenza stampa dell'edizione 2023 della Trieste Spring Run, l'evento sportivo in programma il prossimo 7 maggio, organizzato da Apd Miramar e Comune di Trieste in collaborazione con Asd Trieste Atletica e Trieste Trasporti, con il patrocinio della Regione e il sostegno di PromoTurismoFVG e del Comune di Duino Aurisina. Portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil e dell'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, Roberti ha voluto sottolineare la capacità degli organizzatori che, incarnando al meglio i principi del volontariato, hanno saputo prendere al volo il testimone e rilanciare questa manifestazione, ottenendo fin da subito risultati eccezionali. "A livello agonistico - ha aggiunto l'assessore - la Trieste Spring Run ha fatto un ulteriore passo in avanti coinvolgendo atleti provenienti da molti Paesi stranieri. Top runner che si sfideranno infatti nella mezza maratona più veloce in Europa grazie a un percorso che consente di realizzare prestazioni particolarmente elevate". "L'evento è inoltre nobilitato dalla partecipazione delle scuole di Trieste. Non possiamo dimenticare - ha ricordato Roberti - che i giovani, a causa del Covid, per due anni non hanno potuto fare sport in modo regolare. È fondamentale pertanto continuare a coinvolgerli in iniziative di questo tipo". "Infine va rivolto un plauso agli organizzatori per lo spirito di solidarietà dimostrato nel sostenere la campagna 'Io sto con il Burlo'. Le somme raccolte dalle vendite delle magliette della Trieste Spring Run - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - andranno infatti interamente devolute al progetto, curato dall'Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo, sui danni cardiaci legati ad alcune tipologie di chemioterapia nei piccoli pazienti oncologici". ARC/RT/pph