Eventi: Roberti, Trieste Spring Run grande vittoria di tutti

Oltre 5.000 iscritti, manifestazioni che aumentano attrattività Trieste, 7 mag - "Oggi alla Trieste Spring Run credo che da premiare siano migliaia di persone e atleti perché hanno vinto tutti: i primi a tagliare il traguardo, quelli che hanno battuto il proprio tempo personale ma anche quelli che semplicemente sono arrivati. Ho visto tanti volti stanchi ma molto soddisfatti e sorridenti e questa è la vera vittoria per la Apd Miramar, per la Trieste atletica e per tutta Trieste: grazie per questa magnifica manifestazione". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alle premiazioni della Trieste Spring Run, manifestazione sportiva che ha registrato in tutto 5mila iscritti, molti anche da Austria e Slovenia. "I dati appena rilevati sul turismo ci confermano che il trend per il Friuli Venezia Giulia è in crescita e manifestazioni come queste, grandi feste dello sport, non possono che contribuire ad aumentare ancora l'attrattività della nostra regione" ha aggiunto Roberti. L'assessore ha premiato primi arrivati della Trieste 21K Roller Marathon, novità di quest'anno della manifestazione organizzata dall'Apd Miramar in collaborazione con l'Asd Trieste Atletica Aps, con la co-organizzazione del Comune di Trieste, la collaborazione di Trieste Trasporti, il patrocinio della Regione e il sostegno di PromoturismoFvg e del Comune di Duino Aurisina. Ben 1.700 partecipanti alla Trieste 21K partita da Duino con 1.500 di corsa e 200 con i pattini e 3.300 alla Trieste Family Spring Run. Nella classifica maschile per la Trieste Spring Run ha confermato i pronostici, dominando sempre la gara, il keniano Abraham Ebenyo Ekwan (tempo 1h03:55); secondo Alessandro Giacobazzi (tempo 1h07:26); terzo Tobia Beltrame (Trieste Atletica), portacolori della squadra di casa (1h10:24) nato a Palmanova e residente a Romans d'Isonzo. Nella classifica femminile assolo anche per la ruandese Emeline Imanizabayo (tempo 1h13:29); seconda Neja Krsinar (Ad Kladivar, tempo 1h17:04; terzo posto a sorpresa, con gara tutta in rimonta, per la friulana Erika Venturini (Keep Moving Asd; tempo 1h28:28).