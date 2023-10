Eventi: Roberti, Trofeo Due Castelli conferma vocazione vela Trieste

L'assessore alle premiazioni della regata organizzata dalla Società Nautica Laguna Duino Aurisina, 19 ott - "Questa è una delle regate che anticipano la Barcolana, che riempie il nostro golfo di vele, a dimostrazione di come questo territorio sia tra i primi per numero di associazioni sportive nautiche e viva di mare per 365 giorni l'anno". Lo ha detto oggi a Sistiana (Duino Aurisina) l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la cerimonia di premiazione del 40° Trofeo Due Castelli, regata organizzata dalla Società Nautica Laguna. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, Trieste è riconosciuta in tutto il mondo per la Barcolana, "ma dietro a quel grande evento c'è un sistema che si compone anche di realtà come la Società Nautica Laguna, la quale ha il grande merito - ha concluso - di organizzare con crescente successo il Trofeo Due Castelli". Alle premiazioni ha partecipato anche l'assessore all'Urbanistica del Comune di Duino Aurisina Massimo Veronese. ARC/GG/ma