Eventi: Roberti, Trofeo Provincia di Trieste è sinonimo di passione

Trieste, 11 dic - "Dobbiamo ringraziare l'Associazione Società Podistiche Riunite di Trieste per il grande impegno e la straordinaria capacità con cui, da molti anni, organizza il Trofeo Provincia di Trieste, riuscendo a coinvolgere nell'arco dell'anno centinaia di persone. La corsa è un'attività sana, adatta praticamente a tutti, che continua a conquistare nuovi appassionati". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa sera ha partecipato alle premiazioni del Trofeo Provincia di Trieste 2023. "La manifestazione - ha ricordato Roberti - ha visto quest'anno la presenza di oltre 400 atleti in rappresentanza di 34 società che si sono cimentati in nove prove. La Regione sarà sempre al fianco di iniziative portate avanti con questo spirito". "Questo Trofeo, che trova le sue origini addirittura nella metà degli anni 80, ha inoltre il pregio di far conoscere le bellezze del nostro territorio, visto che le gare - ha sottolineato - si svolgono su strada e in pista ma anche su sentieri sterrati in mezzo alla natura". Nel corso delle premiazioni è stato ricordato che il Trofeo Provincia di Trieste è un circuito di gare organizzate da un gruppo di società affiliate alla Fidal: Running World, Trieste Atletica, Gsd Val Rosandra Trieste, Cral Trieste Trasporti, Gs San Giacomo Trieste, Fincantieri Wartsila Italia e Gruppo Generali Trieste. ARC/TOF/al