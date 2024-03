Eventi: Roberti, Trofeo Ts dimostra capacità mondo sport fare sistema

Presentata l'edizione 2024 dell'importante iniziativa podistica Trieste, 18 mar - "Se il Friuli Venezia Giulia e il capoluogo regionale in particolare risultano stabilmente in vetta alle classifiche dei territori più sportivi d'Italia il merito è sicuramente sia dei grandi eventi agonistici organizzati sul territorio sia di iniziative come il Trofeo Trieste, che vede collaborare fattivamente numerose associazioni che uniscono le forze per promuovere la cultura sportiva verso tutti: dai giovanissimi agli atleti senior. Da parte della Regione non posso quindi che esprimere un profondo ringraziamento a tutti i volontari che hanno partecipato attivamente all'organizzazione della 22esima edizione di questa manifestazione capace di accontentare e affascinare tutti i tipi di sportivi, dagli amanti della corsa su strada agli atleti di altissimo livello". È quanto detto dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, in rappresentanza della Regione, durante la presentazione dell'edizione 2024 del Trofeo Trieste, la manifestazione organizzata dalle Società podistiche riunite Trieste (Sport) che prevede nove prove individuali e prenderà il via il 7 aprile con il 79. Giro di San Giacomo (Asd Gs San Giacomo Trieste), per poi proseguire con il 4. Trofeo G.Suplina/Memorial D.Blasina (Asd Running World Trieste) del 14 aprile, la 21. Mujalonga Sul Mar (Asd Trieste Atletica Aps) del 21 aprile, il 6. Trofeo Parovel (Asd Val Rosandra Trieste) del 12 maggio, la 45. Napoleonica (Asd Cral Trieste Trasporti) del 2 giugno, il 26. Trofeo Val Rosandra/Memorial G.Pastori (Asd Val Rosandra Trieste) del 7 settembre, il 19. Trofeo Generali/Memorial V.Gerusina (Asd Gruppo Generali Trieste) del 15 settembre, la 44. Su e Zo Pei Clanz/Coppa A. Roman (Asd Circolo Aziendale Fincantieri Wartsila APS) del 6 ottobre, il 1. TrofeoMontedoro (Asd Evinrude) del 27 ottobre e, infine, la Carsolina Cross (Asd Trieste Atletica Aps) del 24 novembre. Roberti ha quindi evidenziato che "tra i loghi dei sostenitori di questa straordinaria iniziativa, quest'anno c'è anche quello del marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia'. Un'attestazione dell'attenzione rivolta dalla Regione a questo tipo di evento, che bene rappresenta le caratteristiche del territorio giuliano, offrendo la possibilità di farlo conoscere a migliaia di appassionati della corsa che partecipano all'iniziativa da tutta Italia e anche dall'estero". Alla presentazione del 22. Trofeo Trieste hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle associazioni sportive che compongono la Sport, anche l'assessore comunale di Trieste agli Eventi sportivi Elisa Lodi, il sindaco di Sgonico Monica Hrovatin, l'assessore comunale di Muggia a Sport e associazionismo Alessandra Orlando e il presidente del Comitato provincia di Trieste della Fidal Giacomo Biviano. ARC/MA/al