Eventi:Roberti,Ts Trasporti orgoglio Fvg. Finanziata sicurezza sui bus

Allo scambio di auguri anche l'assessore Scoccimarro: eccellenza sempre più sostenibile Pordenone, 21 dic - "Trieste Trasporti è un orgoglio per l'Amministrazione regionale che sottoscrive il contratto con la Scarl del Tpl di cui fa parte con le altre tre aziende regionali. La Regione cerca costantemente di essere al fianco delle aziende del Tpl, lo ha fatto anche molto recentemente prevedendo un finanziamento ai Comuni capoluogo volto ad aumentare la sicurezza a bordo degli autobus, sia per gli operatori che per gli utenti, con la possibilità di impiegare guardie giurate sui mezzi in servizio sul territorio proprio per garantire maggiore sicurezza". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha partecipato, su delega del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla tradizionale cerimonia dello scambio di auguri con i vertici e i dipendenti della Trieste Trasporti. L'assessore ha anche ringraziato la società per il suo impegno sul fronte della sicurezza stradale. "Trieste Trasporti - ha aggiunto - è partner di un importante progetto, con Aci, sulla sicurezza stradale che vede prevede l'installazione sulle fiancate degli autobus di puntuali e immediati messaggi sulla prevenzione rispetto agli incidenti stradali". Alla cerimonia era presente anche l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha ringraziato la società partecipando anche al conferimento dei riconoscimenti ai lavoratori che hanno raggiunto i 25, 30, 35 e 40 anni di servizio in azienda. "La società Trieste Trasporti - ha sottolineato Scoccimarro - è un'eccellenza sia per il valore del proprio parco automezzi che per la qualità del servizio offerto. Siamo dunque orgogliosi di quest'azienda e siamo pronti ad affrontare il futuro della transizione energetica anche sul fronte del trasporto con un sempre maggior utilizzo di mezzi elettrici e, in prospettiva, anche con le tecnologie a idrogeno come soluzione ecologica sostenibile. Le condizioni e le professionalità per farlo in questa società certo non mancano". Porgendo gli auguri per le imminenti festività natalizie ai vertici della società e ai dipendenti presenti, l'assessore ha ribadito "la vicinanza delle politiche regionali dell'ambiente alle tematiche del trasporto, rimarcando la volontà di investire sempre di più nel prossimo futuro nell'utilizzo delle energie pulite per la motricità del trasporto pubblico di Trieste e dell'intera regione Friuli Venezia Giulia". E proprio in merito al futuro della società, il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, ha annunciato che nel 2024 arriveranno tredici nuovi autobus elettrici. ARC/DL/gg