Eventi: Roberti, valori promossi da don Marzari sono ancora attuali

L'assessore ha partecipato a Trieste alla tavola rotonda per celebrare i 50 anni della morte del religioso Trieste, 6 giu - "Don Marzari ha avuto un'intuizione geniale, quella della Repubblica dei ragazzi, che è ancora oggi molto attuale, perché ha saputo coniugare i valori dell'esistenza cattolica con la partecipazione alla vita civile e politica. Un messaggio particolarmente importante in un momento come quello attuale, nel quale la partecipazione politica e la volontà di mettersi a disposizione della collettività sono in forte diminuzione e la società si fa sempre più individualista e chiusa in se stessa". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante il convegno "Abbiamo bisogno di maestri: don Edoardo Marzari, maestro di fede e di democrazia", organizzato a Trieste per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte del religioso con un evento incentrato sulla sua figura, con particolare riferimento al ruolo svolto da don Marzari per la liberazione di Trieste il 30 aprile 1945, per il quale gli venne conferita la Medaglia d'Oro al Valore Civile. "L'esempio di don Marzari merita di essere portato avanti e conosciuto, anche in vista della Settimana sociale dei cattolici in Italia, che per la prima volta l'anno prossimo si terrà a Trieste - ha proseguito Roberti -. Quell'evento sarà infatti l'occasione per far conoscere quanto fatto da don Marzari all'intera società con appuntamenti aperti all'intera cittadinanza di Trieste e del Friuli Venezia Giulia". All'evento hanno partecipato, oltre al vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari del capoluogo regionale, oltre a un folto pubblico. ARC/MA/gg