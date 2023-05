Eventi:Roberti, vini e oli Majenca occasione per raccontare territorio

San Dorligo della Valle/Dolina, 5 mag - "Manifestazioni come la mostra del vino e dell'olio extravergine di oliva nell'ambito della Majenca raccontano a fondo la nostra regione e il nostro territorio e questo è di grande interesse anche per i turisti, che non cercano più solo arte e monumenti, ma sono sempre più attratti dalla peculiarità di prodotti enogastronomici di eccellenza come quelli che il Friuli Venezia Giulia sa proporre in maniera capillare e assortita". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo alle premiazioni dei concorsi legati alla mostra dei vini e degli oli promossi nella tradizionale festa Majenca di Dolina, concorsi giunti rispettivamente alla 67esima e alla 26esima edizione. "È di grande importanza valorizzare i nostri prodotti - ha rilevato Roberti - sia che si tratti di aziende sia che provengano da amatori e un ruolo fondamentale di supporto e di organizzazione lo hanno le associazioni e le Amministrazioni comunali che la Regione sempre sostiene". A tale proposito stasera stessa il comune di San Dorligo della Valle/Dolina ha ottenuto, prima delle premiazioni, la bandiera dell'Associazione delle Città del Vino, della quale si fregiano 32 comuni del Friuli Venezia Giulia. Majenca, che non si era tenuta per Covid nel 2020 e nel 2021, aveva visto l'anno scorso un'edizione limitata, le cui premiazioni si erano tenute nel teatro di Bagnoli della Rosandra/Boljunec. ARC/PPH/ma