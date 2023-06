Eventi: Roberti, 'Campionissimi' testimonia vitalità sportiva Fvg

L'assessore ha partecipato al conferimento del premio a Bogdan Tanjevic Trieste, 15 giu - "Questo premio è un messaggio di estrema positività per la città di Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia, perché mette in rilievo dei profili che si sono distinti nell'ambito sportivo in una regione dove, in rapporto alla popolazione, i numeri della pratica agonistica e di quella amatoriale raggiungono livelli di vertice in Italia. Questo grazie anche al lavoro delle amministrazioni regionali e locali che hanno sempre investito in maniera lungimirante nello sport e nell'impiantistica". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione del conferimento del premio 'Campionissimi' a Bogdan Tanjevic, già allenatore della Pallacanestro Trieste all'epoca della proprietà che faceva riferimento a 'Bepi' Stefanel nel periodo di massimo splendore del basket locale. Dopo aver ricordato, pescando nelle sue memorie di ragazzo, il ruolo primario avuto da Tanjevic non solo a Trieste ma anche a livello internazionale (vincitore, tra gli altri trofei, di un titolo europeo alla guida della nazionale italiana), Roberti si è soffermato sull'importanza del rapporto che lega il Fvg allo sport, sottolineando come nel periodo del Covid sia stato essenziale il sostegno economico erogato della Regione che ha consentito a tante società di sopravvivere e di ripartire una volta terminata l'emergenza pandemica. ARC/GG