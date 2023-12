Eventi: Roberti, 'San Nicolò si mette in moto' modello di solidarietà

L'assessore alla partenza della manifestazione che regala ai bambini meno fortunati cure mediche, giocattoli e alimentari Trieste, 2 dic - "Come ogni anno quello che possiamo definire un bell'evento improntato alla solidarietà riunisce tanti volontari e la Polizia locale del Comune di Trieste, che con il contributo del Circolo Tommasi regala un momento di gioia e di serenità ai bambini meno fortunati". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale Pierpaolo Roberti a margine della partenza della 27° edizione della manifestazione di beneficenza 'San Nicolò si mette in moto', che quest'anno ha visto l'arrivo del 'Santo' da un elicottero atterrato sul molo Audace. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, anche in questa edizione è stato un bel colpo d'occhio vedere tante persone radunate alla partenza di un tour che ha portato San Nicolò, scortato dai motociclisti, nelle strutture dove sono ospitati i bambini. Infine Roberti ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere la cifra di quasi 22mila euro con i quali verranno pagate spese mediche e degenze ospedaliere, oltre che acquistati giocattoli, materassi, latte in polvere, generi alimentari e pannolini. ARC/GG/pph