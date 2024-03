Eventi: Rosolen, anche grazie a Its Trieste ed Fvg più internazionali

Trieste, 23 mar - "È stato anche grazie a eventi e iniziative come Its che la città, e con essa la regione, è tornata a ricoprire un rinnovato ruolo sul piano della internazionalizzazione della sua immagine in Europa e nel mondo". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale Alessia Rosolen in occasione dell'annuncio dei vincitori dell'edizione 2023/2024 di Its contest e la presentazione delle mostre 'Born to Create' (il meglio dei finalisti del Premio) e 'Le molte vite di un abito', "la quale rappresenta - ha spiegato la direttrice della Fondazione Its, Barbara Franchin - un viaggio poetico attraverso la nostra relazione con gli abiti". Come ha sottolineato Rosolen, presente all'evento assieme al vicesindaco di Trieste Serena Tonel, queste mostre trovano spazio in una città ricca di storia e di cultura e capace di ispirare anche quei tanti talenti che partecipano al fashion contest realizzato da Barbara Franchin e dai suoi collaboratori. "Un percorso, quello compiuto da Its in questi anni, a cui - ha aggiunto l'assessore - non ci può essere una fine, perché proprio il museo con la sua attività, unitamente al premio e ai percorsi formativi, testimonia il valore di un'idea che è stata fatta diventare realtà portando - ha concluso - Trieste e la regione al centro della moda internazionale". ARC/GG/ma