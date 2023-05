Eventi: Rosolen, museo Its Arcademy fucina di creatività

Trieste, 4 mag - "L'intervento sui molteplici contenitori culturali e creativi su cui la Regione ha investito e continua a investire dimostra che questa filiera, che guarda con decisione al cambiamento globale, per la nostra regione vale molto di più a livello locale. Nel museo 'Its Arcademy' c'è imprenditorialità, la cultura (attraverso la moda ma non solo), la formazione e l'istruzione, ma anche l'intuizione di dare un'opportunità a chi decide di mettersi in gioco in questo mondo. Uno slancio che, guardando su scala nazionale, può permettere all'Italia di mantenere la bellezza e le qualità che la distinguono dagli altri paesi". Queste le parole dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen intervenuta oggi a Trieste all'inaugurazione dello spazio espositivo "Its Arcademy - Museum of art in fashion" e della mostra "The first exhibition: twenty years of contemporary fashion evolution". L'evento si è svolto alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, della direttrice della Fondazione Its Barbara Franchin e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Its Arcademy è il primo museo della moda contemporanea in Italia, comprende un'area di 1.400 metri quadrati ed è gestito dalla Fondazione Its, nata lo scorso anno e che, tra le varie attività, ha assunto la cura e l'organizzazione del concorso internazionale per giovani stilisti "Its contest". All'interno del museo è ospitata fino al 4 febbraio 2024 la mostra "The first exhibition: twenty years of contemporary fashion evolution", curata dallo stilista e storico della moda Oliver Saillard. Sono esposti quasi 100 capi, accessori, fotografie e progetti creativi provenienti da tutto il mondo, realizzati da alcuni dei più talentuosi designer della moda contemporanea. Borgonzoni ha definito l'Its Arcademy un museo di richiamo internazionale, pensato per diventare la casa della creatività contemporanea, dove coltivare il genio di giovani talenti che esprimono la loro arte attraverso il linguaggio universale della moda e la creazione di opere uniche. ARC/PAU/pph