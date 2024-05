Eventi: Rosso Family Run contribuisca a rivitalizzare Porto Vecchio

L'assessore regionale alle Autonomie locali alla partenza della manifestazioneTrieste, 17 mag - Grazie ai rilevanti investimenti compiuti nell'area il Porto Vecchio ha ricominciato a vivere e a essere parte integrante di Trieste e la Regione è orgogliosa di sostenere eventi come la Rosso di Sera Family Run, che favoriscono la fruizione di questa importante porzione del capoluogo regionale e allo stesso tempo sostengono i valori alla base dello sport, della famiglia e della comunità.È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali alla partenza della Rosso di Sera Family Run, la passeggiata di 3 chilometri in famiglia o con amici, anche a quattrozampe, organizzata dalla Asd Promorun su un percorso completamente illuminato e trasformato in una vera e propria festa grazie all'animazione per bambini e adulti.L'assessore ha poi sottolineato la rilevanza di unire la passione per lo sport all'attenzione per il sociale, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, che da sempre è una delle regioni più sportive d'Italia. La Rosso di Sera Family Run punta, infatti, a sostenere la Fondazione Burlo Garofolo con l'obiettivo di favorire la ricerca scientifica, migliorare l'assistenza, acquistare macchinari, acquisire tecnologie avanzate, promuovere eventi divulgativi di educazione sanitaria per bambini e ragazzi, le loro famiglie e la salute. ARC/MA/gg