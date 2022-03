Eventi: Scoccimarro a festa Reggimento Piemonte Cavalleria

Trieste, 25 mar - "Al di là della riconoscenza alla storia di questo reggimento glorioso, ho testimoniato la vicinanza dell'autorità regionale all'Esercito. I nostri militari oggi sono impegnati all'estero nelle missioni, ma anche in Italia, per 'Strade sicure'. Auspico che le loro professionalità importanti, come gli esploratori di cavalleria, possano tornare utili in futuro per presidiare i confini lungo il nostro Carso". L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro ha partecipato questa mattina a Villa Opicina alla cerimonia per il 173° anniversario dei fatti d'Arme della Sforzesca, festa di Corpo del Reggimento Piemonte Cavalleria. "Cerimonie come questa aumentano la vicinanza tra le forze armate e il territorio. Auspico che nelle prossime edizioni, sempre meno limitate dal punto di vista Covid-19, ci sia anche la partecipazione della cittadinanza, ma soprattutto dei più giovani e delle scuole - si è augurato Scoccimarro -. È fondamentale tramandare i valori che incarnano le forze armate, ma anche ricordare come queste rappresentino un'importante opportunità di lavoro e di sviluppo di professionalità". ARC/COM/pph/ma