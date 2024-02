Eventi: Scoccimarro, Artistica 81 società a livello nazionale

Trieste, 19 feb - "Un ringraziamento al presidente Bronzi, al presidente nazionale della Federazione ginnastica Tecchi e ai genitori delle ragazze e dei ragazzi, atleti che con la loro passione il loro impegno portano la società Artistica 81 ai massimi livelli nazionali". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla consegna del 'Premio Emilio Felluga 2024', intitolato all'ex presidente del Coni Regionale. Figura ricordata dallo stesso Scoccimarro, non solo per la sua opera di dirigente che contribuì alla crescita della Trieste sportiva e alla realizzazione di molti impianti (dallo stadio Rocco al polo natatorio), ma anche per i trascorsi professionali di funzionario di banca che "all'epoca aiutò tanti giovani imprenditori come il sottoscritto". Come ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale, lo sport è una delle direttrici fondamentali per formare le future generazioni, "in special modo in società come questa si apprendono lezioni che serviranno non solo nelle competizioni, ma anche nella vita di tutti i giorni". Tra i presenti, oltre al presidente della Fgi Gherardo Tecchi, anche il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e il patron del sodalizio Fulvio Bronzi. ARC/GG