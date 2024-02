Eventi:Scoccimarro, Biberon trofeo di alto livello che merita sostegno

Trieste, 3 feb - "Il Trofeo Biberon è un vero e proprio torneo internazionale di baby atleti di altissimo livello, ben organizzato e dalla doppia valenza sportiva e turistica, che la Regione anche con l'assessorato allo Sport e PromoTurismoFVG supporta convintamente". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che ha preso parte alle premiazioni dell'evento svoltosi a Forni di Sopra. Giunto alla 40esima edizione, il Trofeo vede cimentarsi in tre giorni 1200 piccoli atleti (di cui 475 oggi) delle categorie Superbaby, Baby e Cuccioli provenienti anche da squadre della Croazia, Slovenia, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Bosnia ed Erzegovina. "Va evidenziato il valore formativo di questa manifestazione - ha osservato Scoccimarro - e vanno lodati, accanto a giovani sciatori che fanno ben sperare per il futuro, anche i tecnici, i genitori che li hanno sostenuti e gli sponsor che credono in un Trofeo ormai diventato una classica di valore mitteluropeo". ARC/PPH/gg