Eventi: Scoccimarro, "CalendEsercito" divulga esempio servitori Patria

Pordenone, 18 dic - "Investire sulla sicurezza significa garantire il pronto intervento immediato in caso di calamità naturali, assistenza alla popolazione, salvaguardia dei confini, contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo". Così l'assessore regionale per la Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro oggi a Trieste in occasione della presentazione ufficiale del calendario dell'Esercito. "È questa un'occasione - ha detto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - per constatare l'impegno nella divulgazione dei buoni modelli di chi serve la Patria con dedizione e onore. CalendEsercito 2024 è un modo per ricordarci di tutti gli uomini e le donne che si pongono in ogni contesto di necessità con la tradizione di difesa di valori che spesso vengono pagati anche a caro prezzo". "Lo spirito di abnegazione che si scorge negli sguardi delle figure scelte nel calendario - ha aggiunto ancora Scoccimarro - non deve essere dato per scontato, in quanto considerati i teatri di instabilità dove siamo protagonisti, esso rappresenta con il vessillo tricolore l'Italia intera. La tradizione di grande ardimento si pone in chiara continuità con gli scenari in cui le nostre truppe sono impegnate, sottolineandone la professionalità e il sacrificio". ARC/AL/gg