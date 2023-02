Eventi: Scoccimarro, carnevale Muggia punta a sostenibilità ambientale

Trieste, 11 feb - "Il livello artistico del Carnevale di Muggia non ha ormai nulla da invidiare al altre kermesse più blasonate. Questo grazie al valore aggiunto dei muggesani che compongono le varie compagnie e si sfidano con inventiva ogni anno con carri e costumi lungo la città. Un evento tanto sentito quanto apprezzato anche al di fuori della città rivierasca che ogni anno accoglie migliaia di spettatori". L'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, questa mattina ha visitato il capannone delle compagnie del Carnevale di Muggia con il presidente Mario Vascotto il quale ha evidenziato in particolare lo spirito e l'attenzione nei confronti di tematiche quali la sostenibilità ambientale. "La sensibilità verso i temi ambientali negli ultimi anni è cresciuta fino a diventare centrale in qualsiasi agenda politica e di governo - ha ricordato Scoccimarro -. A maggior ragione in un periodo economico non facile, il riuso dei materiali è indispensabile per la sostenibilità di un evento storico e rappresentativo come il Carnevale di Muggia. Plaudo quindi alla capacità delle compagnie nel reperire e valorizzare ogni singolo materiale di riciclo (anche negli anni). Un messaggio che soprattutto verso i più giovani andrà a consolidare una necessità attuale ma anche un'occasione da cogliere per il futuro sostenibile delle nostre comunità". ARC/SSA/gg