Eventi: Scoccimarro, City golf conferma ruolo internazionale Trieste

L'assessore al via del torneo che si disputa nel centro cittadino Trieste, 20 mag - "Un evento di grande prestigio per Trieste e per la regione, perché vede la partecipazione di molti golfisti provenienti dai paesi della Mitteleuropa che hanno modo così di ammirare un città ricca di storia, di cultura e oggi anche di sport". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in occasione del partenza con il primo colpo, dalla suggestiva cornice di piazza Unità d'Italia, del Southwest Greens Central Europe in City Golf che ha visto come testimonial la campionessa triestina Giulia Sergas. Come ha osservato l'esponente della Giunta regionale, questa particolare declinazione del golf che si gioca nel centro cittadino consente anche ai principianti di gareggiare vicino ad affermati professionisti della disciplina. Nell'occasione l'assessore ha ricordato come proprio in tema di sport collegato all'ambiente, l'assessorato ha promosso un'iniziativa che ha coinvolto le società sportive attraverso un contributo finalizzato all'efficientamento energetico e al recupero dell'acqua. "Visto il successo riscosso dalla manifestazione - ha concluso Scoccimarro - l'auspicio è che il prossimo anno questa esperienza di Trieste si ripeta, crescendo ulteriormente e magari partendo con la prima buca dal terrazzo del Palazzo della Regione". ARC/GG/gg