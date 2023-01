Eventi: Scoccimarro, comunità ebraica protagonista nella storia di Ts

L'assessore ha incontrato l'ambasciatore di Israele in Italia Trieste, 23 gen - "Sono importanti le collaborazioni sui progetti innovativi che stiamo avviando, ma altrettanto importante è conoscere la storia della nostra città ed essere consapevoli del ruolo fondamentale che la comunità ebraica ha avuto sin dall'800 nello sviluppo della grande Trieste emporiale e finanziaria, grazie a un'imprenditoria impegnata con successo nel settore delle assicurazioni e del commercio". Lo ha detto oggi nella Sala Tessitori del Consiglio regionale l'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro durante l'incontro organizzato dall'Associazione Amici Italia-Israele di Trieste con l'ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar. Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, da parte sua e della Giunta c'è la volontà di mettere in atto tutta una serie di cooperazioni, che comprendono ad esempio i progetti finalizzati alla desalificazione dell'acqua, per i quali sono stati già intrapresi dei contatti tra la Regione e alcune aziende israeliane. Scoccimarro ha poi ricordato come abbia rappresentato un'occasione perduta - da parte delle istituzioni dell'Ue - l'aver deciso di non inserire nella Costituzione europea un riferimento alle radici giudaico cristiane, "perché rappresentano le fondamenta culturali del nostro continente". Garantendo infine la piena volontà di aderire alla campagna promossa dall'Associazione contro l'antisemitismo, l'assessore ha ribadito la propria vicinanza allo Stato d'Israele "che rappresenta un'isola di democrazia in una parte complicata del mondo". ARC/GG/pph