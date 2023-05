Eventi: Scoccimarro, Corri Trieste è competizione di alto livello

Trieste, 18 mag - "Mi complimento con l'associazione Promorun che si accinge a organizzare l'edizione numero venti della Corri Trieste: un traguardo significativo per una manifestazione di alto livello inserita nel calendario nazionale della Federazione di atletica leggera. Trieste deve continuare a seguire e implementare la propria vocazione per la corsa, che è alla base di ogni disciplina sportiva". Lo ha detto oggi l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 20esima Corri Trieste svoltasi nel Museo d'arte orientale. La gara, organizzata dall'Asd Promorun in collaborazione con la Regione e il Comune di Trieste, si disputerà domenica 21 maggio sulla distanza di 10 chilometri, con partenza da piazza Venezia, e si svilupperà su un circuito di 1.250 metri (un rettilineo fronte mare e uno cittadino) da ripetersi otto volte. Alla prova competitiva, riservata agli atleti tesserati Fidal o in possesso di Runcard, si aggiungerà la non competitiva "Ten" aperta a tutti, sempre sui 10 chilometri. Scoccimarro si è soffermato anche sulla "necessità da parte delle istituzioni di intervenire, in particolare a Trieste, per rendere più efficienti gli impianti sportivi, crearne di nuovi e ottimizzarne l'utilizzo. L'assessore competente Anzil ha confermato l'impegno della Regione in questa direzione". AI nastri di partenza sarà presente un nutrito parterre di top runner con primati personali sulla distanza vicini ai 28 minuti, tra cui l'italiano Yassine Rachik in forza alle Fiamme Oro Padova, già medaglia di bronzo ai campionati europei di maratona nel 2018. In campo femminile occhi puntati sulla keniana Caroline Makandi Gitonga, che vanta un personal best di 32'02" e che domenica tenterà di stabilire la miglior prestazione assoluta in Italia. Come comunicato dalla presidente di Promorun Silvia Gianardi, le iscrizioni alla Corri Trieste resteranno aperte fino al raggiungimento di massimo 400 partecipanti alla gara competitiva. È possibile iscriversi online entro la serata di oggi al link https://www.enternow.it/cs/browse/corri-trieste-2023, oppure sabato 20 maggio dalle 10 alle 19 al centro iscrizioni "Trieste Villas" in via Torino 34 o, ancora, la mattina della gara dalle 7.30 alle 8.30 in prossimità della partenza. Nel corso della conferenza odierna è stato infine presentato il progetto di alternanza scuola lavoro che ha coinvolto gli studenti del liceo Petrarca di Trieste, impegnati a fianco dell'ufficio stampa dell'evento nel supporto alla realizzazione di contenuti social e comunicati stampa, durante la consegna dei pacchi gara e le premiazioni. "Un'importante occasione per i ragazzi di mettersi alla prova concretamente unendo teoria e pratica - ha commentato Scoccimarro -. Quale miglior contesto se non quello sportivo, in grado di fornire al tempo stesso regole da rispettare, esempi da emulare e obiettivi da raggiungere". ARC/PAU/pph