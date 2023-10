Eventi: Scoccimarro, Corsa dei castelli momento storico per Trieste

Pordenone, 14 ott - "La Corsa dei Castelli è una grande occasione per la città di Trieste di vivere un momento di respiro internazionale ospitando vere eccellenze in una sfida di alto livello sportivo. Con la partecipazione di numerose nazioni e più di cento atleti under 23, la Corsa si pone come un evento di rilevanza internazionale offrendo a Trieste un'opportunità unica. Ma l'importante gara di atletica non è solo un evento che celebra lo sport unendo nazioni, culture e persone ma rappresenta anche un ponte tra il passato, il presente e il futuro dell'atletica, collegando la storica città di Trieste con le future Olimpiadi di Parigi 2024". Lo ha detto oggi pomeriggio a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenuto alla cerimonia di apertura della Corsa dei castelli e della First International road race under 23 che si disputerà domani. L'evento è sostenuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La Corsa dei Castelli 1st International Road Race Running è tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera e inserita nel calendario internazionale di World Athletics e accoglie al via numerose nazioni grazie alla collaborazione della Federazione italiana di atletica leggera. Saranno diverse le Federazioni estere (tra le altre quelle di Francia, Grecia, Svizzera) coinvolte ufficialmente e che faranno gareggiare più di cento atleti under 23. "Purtroppo - l'assessore ha espresso il suo rammarico - per le tragiche vicende di questi giorni Israele ha dovuto rinunciare alla presenza dei propri atleti qui a Trieste. Ma sono certo che questa manifestazione sportiva saprà tenere alti i valori di amicizia che caratterizzando da sempre lo sport. La possibilità, inoltre, per gli amatori di correre al fianco degli atleti che guardano alle Olimpiadi tra le bellezze del centro città e i magnifici castelli di Miramare e San Giusto è una testimonianza dell'importanza di questo evento nel panorama internazionale". ARC/LIS/gg