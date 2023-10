Eventi:Scoccimarro, Corsa dei castelli unisce sport cultura e ambiente

Trieste, 9 ott - "Studi scientifici hanno dimostrato che l'attività fisica fa bene alla salute, quindi fare sport respirando la storia e la cultura di sicuro allunga la vita e se a ciò, come nel caso della Corsa dei castelli, si aggiungono la solidarietà e una grande attenzione all'ambiente otteniamo la quadratura del cerchio. È infatti molto positivo che i gadget della manifestazione siano stati realizzati in materiali riciclabili o ecosostenibili, una scelta che la Regione sostiene con specifici contributi. Inoltre, la Promorun ha saputo costruire un evento che unisce due castelli estremamente iconici per l'area di Trieste, Miramare e San Giusto, catturando l'attenzione non solo degli appassionati della corsa, ma anche di top runner, dando così ulteriore lustro al territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla presentazione della 7. edizione della Joma Corsa dei Castelli, in programma il 15 ottobre, che si è svolta nella sala del Trono del castello di Miramare, alla presenza, tra gli altri, del direttore della struttura Andreina Contessa, dell'assessore comunale allo Sport Elisa Lodi, del presidente dalla Asd Promorun Michele Gamba e del segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste Paolo Santangelo. Scoccimarro ha quindi evidenziato come "questo evento presti particolare attenzione ai giovani, facendo loro scoprire, o riscoprire, parti importanti del nostro patrimonio culturale e trasmettendo allo stesso tempo tutti i valori positivi connessi allo sport". ARC/MA/al