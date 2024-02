Eventi: Scoccimarro, festa Capodanno cinese testimonia integrazione

Trieste, 24 feb - "Complimenti agli organizzatori per lo spettacolo offerto oggi in occasione della festa per la chiusura del Capodanno cinese. Musica, danze e colori che sono stati molto apprezzati dalle tante persone che si sono soffermate nella suggestiva cornice di piazza dell'Unità". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che ha partecipato alla festa che si è tenuta in piazza dell'Unità d'Italia per la fine del Capodanno cinese. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, "un particolare ringraziamento va al presidente dell'associazione che riunisce i cinesi che vivono in città. Un cittadino italiano, perfettamente integrato e che meritoriamente tiene viva e valorizza la cultura del suo Paese d'origine". "Per me - ha aggiunto l'assessore - è stato un privilegio quello di essere stato coinvolto nei festeggiamenti e aver disegnato l'occhio della maschera del leone, che secondo la tradizione dovrebbe essere di buon auspicio per il futuro". Infine Scoccimarro, proprio per favorire ancora più l'integrazione anche attraverso la conoscenza di Trieste, ha affermato che "un'iniziativa da attuare potrebbe essere quella di far dono all'associazione di alcuni libri sulla storia della città, che potrebbero rafforzare il sentimento di appartenenza alla nostra comunità". ARC/GG/ma