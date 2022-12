Eventi: Scoccimarro, Forze Armate garanzia di sicurezza e libertà

L'assessore alla presentazione del calendario dell'Esercito Italiano Trieste, 12 dic - "Anche in quest'occasione va ribadito il forte legame che unisce le Forze Armate al Friuli Venezia Giulia. Una presenza che prima della fine della Guerra fredda significava lo stanziamento in regione di un terzo degli effettivi. Oltre a ciò, in entrambi i conflitti mondiali, il Friuli Venezia Giulia è stato uno scenario di confine epicentro dei passaggi più nevralgici, sofferti e controversi delle due guerre, con non ultima la situazione della città di Trieste sospesa fino al '54 al rischio di annessione alla Jugoslavia. Anche per questo i nostri soldati rappresentano una garanzia di sicurezza e soprattutto di libertà".



Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in occasione della presentazione del Calendario 2023 dell'Esercito Italiano che ha come tema l'80esimo anniversario (che ricorrerà il prossimo anno) del proclama di armistizio dell'8 settembre del 1943.



Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, furono momenti drammatici e caotici quelli dell'8 settembre 1943, che lasciarono ferite nella nostra nazione non ancora del tutto rimarginate.



Inoltre l'assessore ha ricordato che "se da quell'8 settembre del 1943 a oggi abbiamo recuperato valori come il Tricolore, l'inno nazionale ed il senso di appartenenza, lo dobbiamo all'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che iniziò il percorso sapendo imprimere una svolta dopo un Dopoguerra - ha concluso Scoccimarro - in cui quasi tutta la politica, colpevolmente, aveva oscurato i simboli della nostra Patria". ARC/GG/pph