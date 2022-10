Eventi: Scoccimarro, Fvg all'avanguardia per sostenibilità ambientale

L'assessore all'inaugurazione di Triestespresso Expo Trieste, 27 ott - "Questo evento conferma il ruolo di Trieste quale città capitale del caffè, un titolo che si fonda sulla storia, la cultura e l'economia del territorio; e anche su questo tema si inseriscono le buone prassi ispirate dalla sostenibilità ambientale, come l'Amministrazione regionale ha dimostrato mettendo in campo alcuni specifici progetti". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso dell'inaugurazione della X edizione di "Triestespresso Expo", fiera internazionale dedicata al caffè. Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, proprio il Friuli Venezia Giulia sul tema del caffè ha portato avanti un progetto di eccellenza in Europa: il ReCap per il riciclo delle capsule di caffè in plastica. "Un'iniziativa - ha spiegato Scoccimarro - che ha visto il coordinamento della Regione e due grandi marchi come Illy e Nestlé collaborare al fine di evitare lo spreco di materiali e la produzione di rifiuti. In particolare Trieste, onorando in un certo modo il titolo di capitale del caffè, ha dato prova di grande senso civico e ambientale, risultando prima in regione per la raccolta di questi piccoli contenitori in passato destinati nell'indifferenziata". Proprio partendo da comportamenti come quello del riciclo di una capsula di caffe, come ha detto Scoccimarro, e "grazie alla crescente consapevolezza dei rischi che corriamo a sfruttare e inquinare il nostro pianeta, soprattutto investendo sulle energie rinnovabili - che per loro stessa definizione sono illimitate -, potremo lasciare ai nostri figli e nipoti una terra migliore e garantire loro una qualità di vita più sostenibile". In riferimento infine poi alle attività di ricerca attivate in Area Science Park finalizzate all'individuazione di relazioni di simbiosi industriale in filiere strategiche per l'economia regionale, l'assessore ha detto che tutto quello che va nel verso della riduzione e valorizzazione dei rifiuti non può che essere visto con positività. "Sostenibilità - ha concluso Scoccimarro - vuol dire anche questo, sfruttare meno le risorse naturali valorizzando ogni scarto di produzione non più come rifiuto ma come nuova materia prima, senza pregiudizi ideologici". ARC/GG/al