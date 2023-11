Eventi: Scoccimarro, Ginnastica Triestina storia di valori

L'assessore ha partecipato alla cerimonia per i 160 anni dello storico sodalizio Trieste, 11 nov - "La storia della Ginnastica Triestina, che è la seconda società sportiva più longeva d'Italia, non è solo un percorso costituito da successi sportivi ma rappresenta delle pagine importanti di storia patria di cui il sodalizio è stato protagonista, pagandone all'epoca anche le conseguenze. Pagine di storia che invito i giovani ad approfondire per conoscere i profondi valori morali che sono le fondamenta di questa società"". Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro intervenuto alla cerimonia per i 160 anni dalla fondazione della Società Ginnastica Triestina (Sgt) che si è tenuta nella sede del sodalizio. "Mi sono rivolto ai giovani - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - in quanto è proprio lo sport a insegnare non solo come conseguire le vittorie ma anche come rialzarsi dopo una sconfitta, perché la vita non è solo fatta di momenti positivi ma anche di insuccessi che bisogna affrontare e cercare di superare". Come ha spiegato l'assessore, è più che consigliabile non abbandonare mai la pratica sportiva nella vita, "perché come è risultato dagli studi medici e scientifici il movimento è un fattore basilare per il benessere psicofisico della persona". Infine Scoccimarro ha concluso augurando alla Sgt, "in quanto orgoglio non solo di Trieste ma di tutta la regione", altri 160 anni di successi. ARC/GG/al