Eventi: Scoccimarro, Mare Nordest promuove cultura ambiente

Presentata la 13esima edizione in programma a Trieste dal 14 al 16 giugno. Regione presente con le iniziative di Arpa Fvg Trieste, 10 giu - "L'Amministrazione regionale conferma la propria vicinanza e il proprio sostegno a Mare Nordest, manifestazione che da 13 anni si pone come importante punto di riferimento per divulgare la conoscenza delle attività del mare nell'Alto Adriatico e promuovere il rispetto per l'ambiente marino. Quest'anno la presenza della Regione sarà rafforzata con la partecipazione di Arpa Fvg, che proporrà una serie di incontri per far conoscere la propria attività in occasione dei 25 anni di fondazione". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro intervenendo, questa mattina a Trieste, alla presentazione della 13esima edizione di Mare Nordest. Promossa dall'omonima società sportiva dilettantistica, in co-organizzazione con Regione e Comune e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'iniziativa si svolgerà tra il 14 e il 16 giugno e avrà come epicentro delle principali attività in calendario (che vanno dallo sport a incontri di approfondimento, mostre e laboratori per bambini) la tensostruttura di 700 metri quadrati che sarà allestita in piazza dell'Unità d'Italia. L'edizione 2024 sarà caratterizzata dalla Traversata delle tre nazioni Croazia-Slovenia-Italia (27 km a nuoto da Punta Salvore a Trieste con la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e di atleti di Croazia e Slovenia), dalla terza Rassegna internazionale delle attività subacquee a cura dell'Accademia internazionale di Scienze e Tecniche subacquee, dalla presentazione dei progetti Parco navale di Trieste e North adriatic maritime incident response system (Namirs), una serata dedicata all'osservazione e alla ripresa fotografica della fauna marina, la seconda edizione della sfilata Trieste sustainable fashion e le premiazioni di personalità di spicco nello studio del mare. Quest'anno, in particolare, verrà conferito il premio Tridente d'oro all'esploratore subacqueo Andrea Alpini, al biologo Marco Anzidei, al ricercatore universitario spagnolo Josè Garcia March, all'archeologo subacqueo Edoardo Tortorici, al fotografo subacqueo Adriano Penco e all'oceanografo francese François Sarano. Verrà inoltre assegnato il premio Academy award 2024 all'azienda Suex "The Exploration Company", leader per la produzione di trascinatori subacquei e di strumenti per la navigazione subacquea. La 13esima edizione di Mare Nordest avrà come testimonial l'atleta croata Valentina Cafolla, detentrice del doppio record di immersione in apnea sotto il ghiaccio stabilito lo scorso febbraio sul lago di Anterselva (140 metri di nuoto senza respirare sotto la superficie ghiacciata utilizzando una monopinna, rimanendo sott'acqua in apnea per un minuto e 45 secondi). Come comunicato dall'assessore Scoccimarro, durante le tre giornate dell'evento Arpa Fvg offrirà al pubblico uno spaccato delle numerose attività che riguardano le diverse sfaccettature dell'ambiente marino, attraverso le testimonianze degli studiosi delle acque marine e di transizione e di due rappresentanti dell'Osservatorio meteorologico.