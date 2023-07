Eventi:Scoccimarro, Memorial Benvenuti unisce idoli atletica e ragazzi

Trieste, 22 lug - "Uno dei pregi del 'Memorial Jack Benvenuti' è di riunire in un evento internazionale su un unico campo atleti ai massimi livelli e giovani sportivi, che hanno così l'opportunità di conoscere i propri idoli. Solo pochissimi atleti riescono a raggiungere le vette del professionismo ma l'importante è non abbandonare mai i valori trasmessi dallo sport, ovvero lo spirito della sana competizione nel rispetto degli avversari".È quanto dichiarato dall'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro durante la sua visita al campo sportivo G. Draghicchio di Trieste in occasione della sedicesima edizione del "Triveneto Meeting Internazionale di Atletica leggera - Memorial Jack Benvenuti", organizzato dalla Polisportiva Triveneto Trieste.Scoccimarro ha rimarcato che "oggi a Trieste si confrontano 150 atleti provenienti da 35 Paesi diversi e in questo contesto trova ampio spazio anche la solidarietà, grazie alla presenza dell'Associazione italiana per la donazione di organi. L'Amministrazione regionale è quindi orgogliosa di sostenere questo evento, che trasmette a ragazzi e ragazze la cultura dello sport e del rispetto reciproco". ARC/MA