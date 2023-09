Eventi: Scoccimarro, mostra Hausbrandt illustra successo contagioso

Trieste, 8 set - "Hausbrandt è un'azienda prestigiosa che ha cavalcato in 130 anni l'epopea del secolo breve attraversando sette bandiere e confermandosi ancor oggi un'impresa di successo". Si è espresso così l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, intervenendo al taglio del nastro della mostra "H&TS, Hausbrandt e Trieste, cultura e commerci mitteleuropei 1892-2023" allestita al Salone degli Incanti di Trieste e aperta al pubblico fino al 22 ottobre. L'esposizione, promossa dalla Fondazione Hausbrandt, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, illustra la storia della grafica e della comunicazione del famoso marchio di caffè e del suo legame con Trieste anche attraverso un ricco programma di talk, incontri e concerti. "Ai giovani - ha affermato Scoccimarro - dico: rubate con l'occhio, leggete i libri che raccontano la storia di queste grandi aziende e fate sì che l'esempio di Hausbrandt sia contagioso per il futuro". All'evento erano presenti, insieme al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e all'assessore comunale Giorgio Rossi, il presidente della Fondazione Hausbrandt Trieste 1892 Martino Zanetti, il curatore Luciano Setten e Paola Bellin che si occuperà dei talk. Articolata nelle tre sezioni storia, territorio e tecnica, la mostra esibisce immagini storiche, oggetti del design, bozzetti, grafiche, loghi e materiali d'archivio. "A Martino Zanetti - ha concluso Scoccimarro - va dato il merito non solo di aver portato avanti brillantemente il marchio Hausbrandt, ma anche di aver saputo restituire con generosità al territorio attraverso l'attività della Fondazione". ARC/PPH