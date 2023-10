Eventi: Scoccimarro, Museo del Mare è parte della storia di Trieste

L'assessore ha partecipato all'inaugurazione dell'ala Nord della struttura espositiva Trieste, 3 ott - "Il Museo del mare è un tassello fondamentale nel contesto culturale della città di Trieste, perché si inserisce nella nuova vita del Porto Vecchio. Da domani l'ala Nord della struttura sarà aperta alla cittadinanza per offrire uno spaccato della cultura marittima del Friuli Venezia Giulia che unisce la vocazione inscindibile di Trieste e il mare con le moderne tecniche espositive creando una narrazione del macrocosmo marino e di tutto ciò che vi gravita attorno. Un'inaugurazione che rappresenta il primo passo verso l'allestimento definitivo del museo e che sancisce in maniera inequivocabile il legame tra la città e il mare a pochi giorni dalla cannonata d'avvio della Barcolana". È questo il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro a margine dell'inaugurazione del nuovo Museo del Mare di Trieste, realizzato nel Magazzino 26 del Porto vecchio del capoluogo regionale, alla presenza, tra gli altri, del prefetto Pietro Signoriello, del questore Pietro Ostuni, e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Scoccimarro ha rimarcato che "quella rappresentata all'interno del Museo del Mare è una storia organizzata sul breve periodo rispetto alla storia umana. Ma ciò non deve indurci a trattare la materia con un senso di subalternità perché, come genere umano, siamo di questo mare ospiti e dobbiamo averne cura e realtà come questo museo ci aiutano a comprenderne il valore". ARC/MA/al