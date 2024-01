Eventi: Scoccimarro, orchestra Busoni porta a Ts premio Paganini

Il violinista Simon Zhu si è esibito al Revoltella Udine, 8 gen - "Un talento straordinario si è esibito a Trieste nel tripudio del pubblico che gli ha testimoniato il proprio apprezzamento con lunghi applausi e un'ovazione in piedi: segno tangibile del valore dell'attività culturale e artistica dell'orchestra Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli che è riuscita a portare a Trieste il giovanissimo premio Paganini 2023". È il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro dopo il concerto che si è tenuto domenica mattina nell'Auditorium Marco Sofianopulo del Museo Revoltella di Trieste. Grazie alla collaborazione con il Concorso Internazionale Niccolò Paganini di Genova, l'orchestra Busoni ha avuto il piacere e l'onore di ospitare lo straordinario violinista Simon Zhu vincitore del Premio Paganini 2023 che si è esibito per la prima volta a Trieste accanto all'orchestra Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli. "Un'orchestra di grandi professionisti che valorizza talenti internazionali e nazionali e che onora il Frulli Venezia Giulia con numerose tournée all'estero. Una realtà che la Regione affiancherà sempre per le sue grandi qualità artistiche e per la sua capacità di farsi conoscere a livello internazionale" ha chiosato Scoccimarro. L'appuntamento di domenica era inserito tra i concerti della XXIII edizione delle Mattinate e Serate Musicali Internazionali 2023-2024. Nate da un'idea di Belli e del compositore triestino Sofianopulo, le mattinate sono organizzate dalla Nuova orchestra Ferruccio Busoni in collaborazione con il Comune di Trieste, e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali. ARC/SSA/al